Ny rentebeslutning fra Bank of England

Bank of England (BoE) holder styringsrenten, base rate, uendret på 0,75 prosent.

Blant de ni medlemmene i sentralbankens pengepolitiske komité stemte syv for og to imot denne beslutningen. De to ønsket rentekutt.

Kutt eller ikke kutt?

På forhånd var det delte meninger om hvorvidt sentralbanken ville kutte renten eller ei.

«Spør du markedet så kan du like gjerne kaste mynt over utfallet av dagens rentemøte i Bank of England. Det er 50/50 for om sentralbanken kutter renten eller lar den ligge i ro. Vi heller mot at renten blir værende i ro», skrev analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets’ morgenrapport.

Hos Handelsbanken var det ventet at renten skulle holdes uendret, mens Danske Bank trodde på et rentekutt på 25 basispunkter. Meglerhuset har ventet et slikt kutt siden november.

DNB Markets hadde også ventet et britisk kutt denne gangen. Meglerhuset mener også at det var overraskende at det bare var to i sentralbankkomiteen som stemte for kutt – de samme to som har stemt for kutt tidligere.

Flatt siden 2018

Styringsrenten har vært holdt på 0,75 prosent siden august 2018.

Da ble den høynet fra 0,50 prosent.

Forøvrig har en enstemmig pengepolitisk komité besluttet å opprettholde kjøpene av selskaps- og statsobligasjoner. Rammen for disse kjøpene holdes også uendret, på 435 milliarder pund.

Ser bedring i år

I forbindelse med rentebeslutningen torsdag viser sentralbanken til at den britiske økonomiske veksten avtok i fjor, påvirket av svakere global vekst og økt Brexit-usikkerhet. Og den venter at veksten i fjerde kvartal i fjor var flat.

Samtidig påpekes det at nylige indikatorer viser at den globale veksten har stabilisert seg, hjulpet av delvis oppmykning i handelskonflikter og vesentlig løsere pengepolitikk fra sentralbanker rundt om i verden.

Bank of England venter at den britiske økonomiske veksten vil ta seg opp noe i begynnelsen av inneværende år.

Dersom veksten imidlertid forblir svak, varsler sentralbanken at den vil kunne behøve å senke rentene. Ikke bare for å støtte økonomien, men også for å bringe inflasjonen nærmere sentralbankens mål på 2 prosent.