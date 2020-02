Høyeste forbrukertillit på 6 måneder

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var minus 1,9 poeng i januar, ned fra minus 4,9 poeng i desember, viser målingen til Opinion.

Indeksen er nå 1,4 poeng lavere enn for ett år siden.

Ifølge Opinion er CCI nå på det høyeste nivået siden juli i fjor.

– Tre av de fire indikatorene som til sammen utgjør forbrukertillitsindeksen øker markant i januar. Det er spesielt vurderingen av egen økonomi nå sammenlignet med for ett år siden som får et oppsving. Denne indikatoren er nå på sitt høyeste siden juli i fjor, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Høidahl, i en kommentar.

Optimisme

Ifølge Høidahl øker troen på egen økonomi om 12 måneder markant, og er nå på høyeste nivå siden desember 2017.

– Forbrukerne melder også om at husholdningens finanser er styrket, og sannsynligheten for sparing, og dermed økt formue, er på sitt høyeste siden oktober 2018. Flere forhold peker dermed i retning av mer optimisme knyttet til privatøkonomien, sier han.

Høidahl påpeker at også troen på landets økonomi får et markant oppsving, men at det her fortsatt er flere som tror at økonomien vil være dårligere enn bedre om 12 måneder.

– Det er også fortsatt flere som tror at arbeidsledigheten vil være høyere enn lavere om ett år. Oppmerksomhet omkring utsiktene til svakere økonomisk vekst i Norge og uro internasjonalt ser ut til å påvirke forbrukerne, men det rammer i mindre grad troen på egen økonomi, et mønster vi har sett over tid, sier han.