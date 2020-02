Flere makrotall fra USA uten overraskelser

Ferske makrotall fra USA viser at privat forbruk ble 0,3 prosent på månedsbasis i desember, mens private inntekter steg med 0,2 prosent.

Ifølge Direkt Makro var det på forhånd ventet en oppgang på 0,3 prosent for begge tallene.

Kjerne-PCE kom inn som ventet på 1,6 prosent på årsbasis, mens den på månedsbasis endte på 0,2 prosent.

– Siden vi torsdag fikk tall for forbruk og PCE-inflasjon for fjerde kvartal, vet vi egentlig hva dagens tall blir. Jeg har ikke regnet på det, men det betyr vanligvis at markedet ikke bryr seg noe særlig om månedstallene, som altså kommer dagen etter kvartalstallene,sa seniorøkonomen i DNB Markets, Knut A. Magnussen, tidligere i dag.