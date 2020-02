Får vi rekyl i oljeprisen?

Coronaviruset herjer og sprer frykt i hele verden. Mange mennesker har mistet livet, flere tusen er smittet og finansmarkedet viser alvorlige sykdomstegn.

Spørsmålet tradere nå stiller seg er: hva skjer når man får kontroll på viruset?

Torsdag ettermiddag var det 9692 smittetilfeller av coronaviruset. I motsetning til SARS og MERS er dødeligheten forholdsvis lav (2,5 prosent), men til gjengjeld smitter det mye lettere.

Viruset, som hadde sitt utspring i den kinesiske byen Wuhan, er påvist i flere land i Europa og i USA.

Frykten for at spredningen av viruset skal komme ut av kontroll preger børser og råvarepriser over hele verden. Spesielt rammer frykten selskaper som driver med transport av mennesker eller varer.

I løpet av den siste uken har hovedindeksene i Kina, USA og Tyskland gått ned med henholdsvis 6, 2,5 og 3,5 prosent. Effekten på Oslo Børs har også vært tydelig med en nedgang på 2,5 prosent.

Den største effekten har vi imidlertid sett i oljeprisen. Siden 6. januar, da oljeprisen hadde en topp med basis i uroen mellom USA og Iran, har kursen falt med 11 dollar per fat, en nedgang på nesten 17 prosent.

I løpet av de siste 10 dagene har fallet vært på 12 prosent. Med et så stort fall på kort tid er det ingen tvil om coronavirusets innflytelse på prisen.

Mange frykter at viruset skal gå utover den økonomiske aktiviteten i Kina, som er verdens største oljeimportør, og dermed gå utover etterspørselen etter olje.

I tillegg har viruset allerede gått hardt utover luftfartsindustrien og påvirket flyselskapenes etterspørsel etter drivstoff.

Hvorvidt prisfallet er en korrekt representasjon av den faktiske innvirkningen på økonomien er ennå ikke godt å si, men sannsynligheten er tilstede for at denne typen virusutbrudd medfører en viss grad av overreaksjon.

Hittil er det kun registrerte dødsfall i Kina, og flere begynner nå å lure på om faren egentlig er så stor.

Dersom frykten for coronaviruset demper seg de neste ukene, er det ikke usannsynlig at oljeprisen kan hoppe tilbake til 65 dollar per fat. Med dagens pris innebærer det en rekyl på 13 prosent. Blant CMC Markets tradere er det 88 prosent som vedder på oljeprisen posisjonert for en slik rekyl.

Onsdag kveld leverte Tesla sin kvartalsrapport som knuste markedets forventinger. Med en inntjening per aksje på 2,14 dollar i fjerde kvartal fikk investorene virkelig noe å smile for og aksjekursen steg med 11,65 prosent på torsdag.

Dette har svidd betraktelig for de mange investorene som sitter short i bilprodusenten.

Også Amazon-aksjen steg til himmels etter gode kvartalstall denne uken. Med en inntjening per aksje på 6,47 dollar i fjerde kvartal steg aksjekursen med 12 prosent i etterhandelen på New York-børsen torsdag kveld.

Det gjør igjen Amazon-sjef Jeff Bezos til verdens rikeste mann, med en formue på 129,5 milliarder dollar (1190 milliarder kroner).

I neste uke kommer tradere til å vise interesse også for nye PMI-tall som slippes for både Kina, Norge, USA og eurosonen.