Ferske PMI tall fra USA viser at endelig tall for innkjøpssjefsindeks for industrien ble 51,9 i januar.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en indeks på 51,7 poeng.

ISM-innkjøpssjefsindeksen for industrien kom inn på 50,9 i januar, sammenlignet med 47,8 i desember.

Ifølge Direkt Makro var det ventet en indeks på 58,5.

Byggeinvesteringene var ned 0,2 prosent i desember, sammenlignet med november. Det var på forhånd ventet at investeringene ville stige 0,5 prosent.