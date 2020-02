DNB Markets lar seg oppmuntre av amerikanske ISM-tall

Optimisme preget Wall Street mandag, etter at ISM-indeksen for amerikansk industri overrasket positivt med en oppgang på tre poeng til 50,9.

Dette skjedde etter to måneder med skuffelse, og var godt over konsensus.

«Den sterke oppgangen i indeksen tyder på at sektoren nå har kommet inn i en svak oppgang, mens indeksene det siste halve året har pekt mot fall i industriaktiviteten. Med en slik bedring for industrien dempes risikoen for et tilbakeslag for hele økonomien», skriver DNB Markets i tirsdagens morgenrapport.

– Et godt tegn

Dette er i så fall i tråd med meglerhusets anslag for amerikansk økonomi.

«Det er verdt å merke seg at ISM ikke er en tillitsindeks, men en indeks som baserer seg på den faktiske utviklingen blant de spurte bedriftene. En oppgang i produksjonsindeksen på hele 9,5 poeng er derfor et godt tegn på en faktisk og ikke bare en forventet bedring», går det frem av rapporten.

«I den grad fase 1-avtalen mellom USA og Kina og ratifisering av USMCA-avtalen (handelsavtale mellom USA, Mexico og Canada) har hatt betydning, er det gjennom faktisk ordre- og produksjonsvekst. En en kraftig oppgang i eksportordreindeksen til sitt høyeste nivå siden mars i fjor tyder på at slike effekter har funnet sted», heter det videre.