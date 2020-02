Over halvparten tror boligprisene vil stige

Fra desember til januar økte andelen som tror boligprisene vil stige, fra 46 til 55 prosent, viser det månedlige forventningsbarometeret til Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Troen på stigende boligpriser er jevnt over høy over hele landet, men er sterkest i hovedstaden.

– Stigende boligprisforventninger og det faktum at stadig færre tror på renteoppgang, indikerer økt press i boligmarkedet, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL i en pressemelding.

Stadig flere tror også at rentetoppen nå er nådd.

– Andelen som tror på renteøkning, har falt fra 63 til 55 prosent den siste måneden, sier Bjerknes som viser til at for et drøyt år siden sa åtte av ti at de forventet renteoppgang.

Samtidig vil fjorårets renteoppgang, høy boligbygging og boliglånsforskriften trolig virke dempende på boligmarkedet og holde prisveksten i sjakk, tror NBBL.

