Økonomene spår kjerneinflasjonen opp 2,0 prosent

Mandag publiseres ferske inflasjonstall, og kjerneinflasjonen (KPI-JAE) ventes nå å stige 2,0 prosent på årsbasis i januar, viser snittet av estimater TDN Direkt har hentet inn fra økonomer i DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets, SEB, Eika Gruppen og Sparebank 1 Markets.

Til sammenligning spår Norges Bank en årsvekst i kjerneinflasjonen på 2,2 prosent i januar.

Øyner nedjustering

Nordea Markets påpeker ifølge TDN Direkt at kjerneinflasjonen i januar er vanskelig å forutsi grunnet de store og variable priskuttene gjennom vintersalget. I tillegg blir en del regulerte priser, slik som leiepriser, justert i januar, samt at det er variabelt om matvareprisene henter seg inn igjen etter priskrigen i desember.

Meglerhuset venter nå en kjerneinflasjon på 2,0 prosent over året i januar.

«Hovedårsaken til at vi forventer høyere kjerneinflasjon er lavere rabatter på klær og møbelpriser relativt til i fjor. Vi forventer også at transportkostnadene, spesielt flypriser, vil falle mindre etter høytiden enn i fjor», skriver de, ifølge nyhetsbyrået.

Nordea øyner også en nedjustering av rentebanen.

«Hvis våre prognoser treffer så vil det være to påfølgende måneder der kjerneinflasjon har kommet under Norges Banks prognoser, og dette vil veie negativt på rentebanen», skriver meglerhuset, men påpeker at effekten ikke er stor, og at det er snakk om en revisjon på 5 basispunkter nedover på rentebanen.

Forbruksvarer

Handelsbanken trekker på sin side frem at sesongens salgskampanjer for importerte forbruksvarer var noe mer beskjeden enn normalt, noe som også bør ses i sammenheng med den svake norske kronen.

«Vi tror derfor prisveksten på forbruksvarer bidro positivt til kjerneinflasjonen på årsbasis i januar», skriver de, ifølge TDN Direkt.

Også Handelsbanken forventer ifølge nyhetsbyrået at kjerneinflasjonen på årsbasis vil vise en vekst på 2,0 prosent.

I snitt spår de at kjerneinflasjonen fortsatt vil være nær inflasjonsmålet, noe de mener er nøytralt i forhold til utsiktene for styringsrenten på kort sikt.