Powell mener rentenivået i USA er passende

Sentralbanksjef i USA, Jerome Powell, skal tale til Kongressen i dag. Talen hans viser at sentralbanken mener at dagens rentenivå er passe, og at målet om inflasjon på to prosent kommer nærmere.

Markedsaktører har den siste tiden priset inn opptil to rentekutt i 2020, ifølge TDN Direkt. Powell legger også til at sentralbanken følger situasjonen rundt coronaviruset tett. Viruset har tatt livet av over tusen personer, mens 43.000 har blitt smittet på tvers av 28 land, hovedsaklig i Kina.

På Twitter er president Donald Trump klar i sin tale rundt USAs økonomi.

BEST USA ECONOMY IN HISTORY, skriver han på Twitter tirsdag.

Trump ønsker så lave renter som mulig.