Sverige holder renten uendret

Riksbanken holder renten uendret på 0 prosent. Det ble besluttet enstemmig.

Riksbanken holder også prognosen or renten uendret. Det vil si at renten skal være på 0 prosent i 2020 og 2021, mens den i 2020 skal opp til 0,1 prosent.

«Riksbanken hevet renten til 0% på forrige møte, i hovedsak for å unngå negative sideeffekter av negative renter. Vi venter at renten holdes uendret i dag, på linje med konsensus, og at Riksbanken er på hold gjennom hele 2020», skrev Nordea Markets i morgenrapporten tidligere onsdag.