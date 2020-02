Oddmund Berg, senioranalytiker i DNB Markets, mener at kronen nyter godt av at oljeprisen er på vei oppover igjen etter å ha blitt senket til lave nivåer tidligere i vinter, på grunn av coronaviruset og frykten for hva det kan gjøre med etterspørselen etter olje.

Oljeprisen var 10. februar på sitt laveste siden desember 2018 da et fat brentolje kostet 53,36 dollar.

«Oljeprisen har steget de siste dagene og handler i skrivende stund på 57,3 dollar. Markeder som viser tendenser til noe mer risikoappetitt og en høyere oljepris virker å ha vært godt nytt for kronen, som har styrket seg etter å ha vært på et rekordsvakt nivå tidligere denne måneden», skriver Berg i DNB Markets' morgenrapport.

«En god del av denne svekkelsen er nå reversert, og EURNOK handler på i overkant av 10.01 på morgenen», legger Berg til i mandagens morgenrapport.

En dollar er mandag morgen verdt 9,25 norske kroner, mens pundet er verdt 12,06 kroner.