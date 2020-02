Analytiker om kronen: – Svakeste nivåer siden 2001

«Sterk dollar blir også et problem for NOK. USDNOK ligger rundt 9,30, som er omkring de svakeste nivåene vi har sett siden 2001. Erfaringen er at det er vanskelig å se en betydelig styrking av kronen så lenge dollaren styrker seg, selv i termer av EURNOK», skriver Bernhardsen i Nordea Markets' morgen rapport.

En euro er torsdag formiddag verdt 1,08 amerikanske dollar. Det er det sterkeste nivået for dollar siden april 2017.

«Kronesvekkelsen er ikke unik og blant annet australske dollar handler på nivåer mot dollaren som ikke er sett på ti år», skriver Bernhardsen.

Nordea Markets mener forklaringen er todelt til at dollaren styrker seg. Han peker på at coronaviruset har gitt flukt til trygge havner, og at markedet var optimistiske om at veksten globalt ville bedre seg mot USA, som ville gi svakere dollar.

«Det motsatte har imidlertid skjedd. I USA har nøkkeltallene faktisk bedret seg, mens de fortsatt er svake i Europa. Med coronaviruset er trolig eventuelle vekstoppsving i Europa og andre deler av verden satt på vent. Dermed er også forventninger om USD-svekkelsen satt på vent», forklarer Bernhardsen.