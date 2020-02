Frankrike frykter økonomisk nedtur som følge av viruset

– Vi har mindre turister i Frankrike nå selvsagt, rundt 30-40 prosent mindre enn ventet, sier Le Maire og fortsetter:

– Det har selvsagt mye å si for den franske økonomien.

– Ikke det samme

Det estimeres at turister utgjør åtte prosent av Frankrikes BNP. Nesten 90 millioner turister besøkte Frankrike i 2018, og det er et av verdens mest besøkte land. 2,7 millioner av dem var fra Kina.

– Det vil ikke bli det samme i 2020 selvsagt, sier Le Maire.

12 personer har blitt påvist viruset i Frankrike, og en har død. I nabolandet Italia har 130 personer blitt smitt og tre død.

2.400 døde i Kina

I Kina, der det nye koronaviruset først oppsto i desember, er det nå registrert over 2.400 døde og nærmere 80.000 smittede, men spredningen synes å ha gått litt langsommere de siste dagene.

President Xi Jinping advarte likevel søndag mot å være for optimistisk og ba lokale myndigheter innføre ytterligere tiltak for å stanse spredningen, få industrien i gang igjen og hindre at sykdommen skaper problemer for landbruket under plantingen til våren.

En stor del av landets økonomi er gått i stå siden slutten av januar på grunn av de omfattende tiltakene for å hindre spredning og folks frykt for å bli smittet.