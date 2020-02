Disse ønsker å bli ny sjef for Oljefondet

Disse ønsker å bli Yngve Slyngstads etterfølger, opplyser Norges Bank:

Trond Grande (49), nestleder i Oljefondet

Pål Renli (52), Senior Investments Project Manager i Alfred Berg Asset Management

Anders Halberg (45), Director i Second Valued

Olav Bø (46), Avdelingsdirektør

Yngvar Willy Andersen (61), Salgssjef

Jake Tai (30), Senior Consultant, Financial Services Advisory

Thorbjørn Gaarder (64), Chief Credit Officer

Én mannlig søker er unntatt offentlighet

Norges Bank varsler at de nå går videre med ansettelsesprosessen.

Slyngstad varslet i høst at han hadde sagt opp sin stilling som sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM), for de fleste best kjent som Oljefondet. Han ble utnevnt som leder for Oljefondet 1. januar 2008.