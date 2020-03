Jan Andreassen: Butikkdød og aksjonærgrusing

«Den nye epidemien som har oppstått i Wuhan er årets sorte svane. Ingen tvil om det,» skrev sjeføkonom Jan Andreassen i Eika Gruppen på sin blogg allerede 27. januar, men aksjemarkedet tvilte. Samme dag endte hovedindeksen ved Oslo Børs på 921,31 poeng, før den 20. februar hadde steget til 942,89 poeng. Fredag formiddag var hovedindeksen nede på 814,75 på det laveste.

Samtidig stuper lange renter. Tiårig statsrente i USA lå fredag på 1,16 prosent. Inntil nylig var 1,34 prosent det laveste nivået noensinne.

– Jeg tror grunnleggende at Larry Summers hadde rett da han på en ESB-konferanse i 2015 sa at verden trenger negative realrenter på rundt minus 2 prosent, sier Andreassen.

Kanskje skal aksjemarkedet falle en etasje til, for mange bedrifter må refinansieres før det går over. Jan Andreassen

Da var det normaltilstanden USAs tidligere finansminister snakket om, ikke krisen som følge av coronaviruset og frykten for den økonomiske effekten av tiltakene mot det.

Rentekutt tar tid

– Christine Lagarde skal se det an, Øystein Olsen skal se det an, Fed skal se det an, sier Andreassen.

– Men før eller senere kommer rentene så langt ned at aksjemarkedet får støtte. Betyr det at en skal løpe og kjøpe nå? Nei, kanskje skal aksjemarkedet falle en etasje til, for mange bedrifter må refinansieres før det går over.

I 2008 trodde mange at det verste var over da Bear Stearns ble reddet om våren, minner Andreassen om. Men det var om høsten at Lehmann Brothers gikk over ende og børsene virkelig ramlet.

– Mange bedrifter har lav økonomisk evne, det må vaskes ut, det må hentes mer egenkapital. Nettopp fordi det var så gunstig å erstatte aksjer med lån var det mange som gjorde det. Men de må nå hente egenkapital på nivåer som gruser deres aksjonærer, sier han.

Handelsstandens død

Norges Bank må senke renten mye, og senke den raskt, mener Andreassen.

– Rentekutt kommer nok raskt for nye lån, men bankene vil nok se tiden an med de fleste eksisterende kundelån, spår han.



Og selv med ett prosentpoeng i rentekutt må mange bedrifter regne med at kredittpåslaget øker med 2 eller 3 prosentpoeng, påpeker Andreassen.

Vi snakker om folketomme kjøpesentre, massive kanselleringer av hotellbestillinger og nedstengte restauranter. Jan Andreassen

Han ønsker at regjeringen gjør som i Hong Kong og gir skatteamnesti og direkte støtte til handelsnæringen:

«Helikopterpenger til handelstanden om du vil. Det er det vi trenger fra regjeringen,» skriver han på sin blogg fredag.

«Det er kundenes forsiktighet, ikke noe statlig forbud, som kommer til å lamme handelen i Norge etterhvert som virusfrykten sprer seg.»

Allerede før coronaviruset var det klare tegn til svekkelse i detaljhandelen. Det kommer til å bli mye verre, spår Andreassen:

«Og vi snakker ikke et par prosentpoeng ned. Vi snakker om folketomme kjøpesentre, massive kanselleringer av hotellbestillinger og nedstengte restauranter.»