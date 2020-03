USAs sentralbank rykker ut for å dempe virusfallet

Den amerikanske sentralbanken besluttet 29. januar å holde renten uendret på 1,5 - 1,75 prosent.

Den 18. mars er det nytt rentemøte i USA og ifølge CME FedWatch Toll er det nå 91,5 prosent sannsynlighet for at renten settes ned, ikke bare til 1,25 - 1,5 prosent, men til 1,00 - 1,25 prosent.

Neste rentemøte kommer 29. april og skrivende stund er det 70,6 prosent sannsynlighet for at renten vil bli satt videre ned til 0,75 - 1,00 prosent.

I Norge er styringsrenten på 1,5 prosent og 19. mars er det også nytt møte i Norges Bank.

Beroliger markedene?

USAs sentralbanksjef Jerome Powell forsikret fredag om at landets økonomi er i god stand. Uttalelsen kom på tampen av den verste børsuka siden finanskrisen.

– Den amerikanske økonomien er i en god posisjon, men sentralbanken står klar for å gripe inn mot effektene av koronavirusepidemien, het det i en sjelden uttalelse fra Powell.

Frykten i markedene er stor for at virusutbruddet vil ødelegge den globale veksten. Det har den siste uka vært det som omtales som en korreksjon på børsene i New York.

– Sentralbanken følger utviklingen nøye. Vi vil ta i bruk de verktøyene vi har og ta de nødvendige grepene for å støtte økonomien, sa Powell også i følge NTB.