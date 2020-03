Nordea-strateg spår resesjon

Den kinesiske PMI-indeksen for industri falt fra 50 poeng til rekordlave 37,6 poeng i februar, ifølge Kinas statistikkbyrå.

PMI-indeksen for øvrige deler av kinesisk økonomi falt til 29,6 poeng. Aldri før har en indeks falt så tungt fra en måned til en annen, ifølge Reuters.

Til sammenligning var PMI-indeksen for industrien på 38,8 poeng på det verste under finanskrisen i 2008.

På forhånd ventet analytikerne Reuters hadde snakket med at PMI-indeksen ville komme inn på 46 poeng. En PMI-indeks på over 50 tilsier vekst, og et tall under 50 tilsier tilbakegang i økonomien.

Spår resesjon

De rekordlave tallene skaper kraftige reaksjoner blant økonomer verden over. Valuta- og rentestrateg Andreas Steno Larsen skriver følgende på Twitter:

– Jeg har ett ord etter å ha sett disse tallene: Resesjon.

Før han følger opp med en ny melding:

– Fallet i den kinesiske PMI'en er isolert sett nok til å bevege den globale indikatoren ned med mellom 4 og 4,5 indekspoeng, og det er før man vurderer spillover-effekten.

Nordea-strategen er ikke alene om å være sjokkert over PMI-fallet.

– Dagens PMI-tall viser at ting er virkelig ille, og at kinesiske myndigheter er villige til å rapportere om det, skriver Larry Hu i Macquarie Capital i et notat, ifølge Financial Times.