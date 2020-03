Corona kan gi resesjon i eurosonen og Japan

I sin halvveisoppdatering av World Economic Outlook karakteriserer OECD coronaviruset som den største økonomiske trusselen siden finanskrisen.

I tillegg til de rent medisinske utslagene betyr coronaspredningen økonomiske forstyrrelser. Ikke minst er OECD bekymret over faren for økte restriksjoner på reising og konsekvensene for handel og transport, samt for fall i tillitsindikatorene.

OECD presenterer både et «best case»-scenario og et «domino»-scenario, hvor spredningen ikke kommer under kontroll.

Kraftig redusert vekst

Uansett hvilket av utfallene som materialiserer seg, mener OECD at myndighetene må handle umiddelbart for å dempe spredningen og for å holde etterspørselen oppe.

Selv i det snille scenarioet vil global vekst få en kraftig knekk i første halvår.

Etter en global vekst på 2,9 prosent i fjor, venter OECD nå 2,4 prosent i år, og det er altså «best case». Allerede neste år vil veksten være merkbart høyere, 3,3 prosent, i det snille utfallet.

For Kina ventes i år en vekst på under 5 prosent, ned fra 6,1 prosent i fjor.

Halvering og resesjon

I det mer alvorlige scenarioet kan global vekst falle til 1,5 prosent, frykter OECD, altså en halvering fra de tidligere prognosene.

Både Japan, eurosonen og andre økonomier kan havne i resesjon.

«Coronoaviruset svekker global økonomi ytterligere, en global økonomi som allerede var svekket av handelskrig og politiske spenninger», sier sjeføkonom Laurence Boone i en pressemelding.

G20-innsats

For å berge arbeidsplassene må arbeidsgivere være fleksible. Myndighetene bør bruke både midlertidige skattekutt og økte offentlige utgifter for å dempe skadene, blant annet innen turisme og bilindustrien.

Bankene må også få tilført likviditet for å hindre cashflow-problemer.

Hvis spredningen fortsetter i stor skala, bør G20-landene lede en koordinert innsats for helsetiltak og penge- og finanspolitikk for å gjenskape tillit til økonomien, mener OECD.