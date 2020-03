Lar Fed og de store sentralbankene roe markedene

Etter Fed-sjef Jerome Powells klare hint fredag, er det nå priset inn et rentekutt på 38 basispunkter ved møtet 18. mars. Dette har bidratt til at DNB Markets nå tror Fed kutter renten hele 50 punkter i mars.

«Vi tror at amerikansk økonomi vil rammes direkte av brudd i varekjedene, karantener og redusert konsumetterspørsel, særlig for tjenester innen reiseliv. Disse negative utslagene vil slå ut i investeringene», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i en renteoppdatering.

Dette betyr ikke at også Norges Bank kutter renten nå, mener Nordea Markets.

– Nei, nei!

– Vi har fått masse spørsmål fra kunder, som lurer på om Norges Bank kutter renten i mars, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Da svarer vi nei, nei! Vi er ganske sikre på at det ikke kommer noe kutt nå.

Også DNB Markets tror at Norges Bank vil holde renten i ro i mars, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i et notat.

Nordea Markets har beregnet hvordan de tror rentebanen ville vært hvis den ble laget akkurat nå, og den viser lavere rente enn Norges Banks faktiske rentebane, men åpner ikke for et rentekutt før i 2022.

– Da har vi lagt inn markedsforventningene til blant annet Fed, slik Norges Bank gjør. I markedet er det priset inn fire Fed-kutt innen ett år, sier Olsen.

– Det er nok ikke så mange som tror at det faktisk blir fire kutt, men man priser inn halene. Så lenge det er en viss sannsynlighet for at det går riktig ille, så slår det mye ut.

V eller L?

– Vi tror at kinesiske PMI-er kommer kraftig opp igjen i neste måling, selv om de kanskje ikke kommer opp til 50 igjen, tror sjeføkonomen.

– Spørsmålet er om stansen i Kina er starten på en ond sirkel, eller om andre land ganske raskt kommer opp i fart, når produksjonen i Kina øker igjen, altså om forløpet blir en V eller en L.

– Vil tilbudssiden i global økonomi bli varig påvirket?

– Vi vil kunne ha flaskehalser og mer tilbakeholdenhet, og mange lurer nok på om de er tjent med en så ensidig leverandørkjede, hvor hendelser i ett land kan ramme så hardt, sier Olsen.

– Dette er ikke et skudd for baugen for globalisering i seg selv, men det kan påvirke bedriftenes diversifisering. Men inntil bedriftene eventuelt har funnet andre leverandører, vil de jo fortsette å handle fra Kina.

– Norges Bank uten effekt

– Gitt den usikkerheten som er nå, tror jeg ikke Norges Bank ser noen stor gevinst ved å være veldig tidlig ute.

For de store sentralbankene er situasjonen en helt annen:

– Både Fed og Bank of Japan driver «risk management» og vil unngå panikk i markedene og enda dypere «sell off», som igjen kan gi uheldige virkninger. Hva Norges Bank gjør har ingen tilsvarende effekt på markedene.

Det som taler for et norsk rentekutt i løpet av våren er lavere oljepris, svakere norsk vekst (selv før coronautslag), forsiktig økning i ledigheten og at fastlandseksporten trolig vil rammes av corona. Dette oppveies imidlertid av den uventet høye inflasjonen og den markante kronesvekkelsen, mener Nordea Markets.