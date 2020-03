Ingen coronamelding fra Norges Bank

Den årlige rapporten fra ekspertgruppen Norges Bank Watch (NBW) om hvordan sentralbanken skjøttet jobben i 2019, handlet brått også litt om den nåværende coronasituasjonen.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank var sendt i karantene på hjemmekontoret etter en skiferie til Italia, og deltok på presentasjonen via Skype.

Professor Gernot Doppelhofer ved NHH, det andre medlemmet av NBW-gruppen, viste eksplisitt til de ferske budskapene fra Fed, Bank of Japan, Den europeiske sentralbanken (ESB) og Bank of England. De siste dagene har disse kommet med klare budskap om at de står beredt til gjøre omtrent det som må til for å dempe den verste coronauroen.

– Burde også Norges Bank vært ute med en melding om hva corona betyr, slik de store sentralbankene har gjort?

– Ja, muligens. Det har vi diskutert, sier Doppelhofer.

– Hva skjer hvis det kommer store sjokk og det er lenge til neste rentemøte? Det er ingenting som hindrer Norges Bank i å kalle inn til et ekstra møte internt for så å komme med informasjon, sier han.

– Ved «the great recession» rundt 2007–2008 var det hyppigere møter fordi det var nødvendig.

Venter til rentemøtet

– Vi følger utviklingen tett. Vi har komitémøte 18. mars, og beslutningen blir offentliggjort 19. mars. Jeg har ikke tenkt å si noe annet enn det nå, er svaret fra visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

– Så er det ikke pressekonferanse igjen før i juni, og mye kan skje i mellomtiden. Det stiller veldig store krav til marsrapporten, hvis den skal være dekkende for all kommunikasjon Norges Bank skal komme med helt frem til juni?

– Dette er en situasjon som endrer seg fra dag til dag. Vi følger jo med og vurderer situasjonen hele tiden. Det vil vi gjøre også etter 19. mars. Hvis det blir behov for det, så vil vi komme med tiltak eller kommunisere hva vi mener, lover Nicolaisen.

Kan påvirke kronen

– De store sentralbankene har et ansvar for å pleie markedene. Betyr det noe for markedene hva Norges Bank sier?

– Vi har en liten, åpen økonomi, men i noen markeder, selvfølgelig i kronemarkedet, så vil det ha konsekvenser. Og siden kronekursen er viktig for norsk økonomi og for inflasjonen, vil det ha en effekt også på norsk økonomi hvordan Norges Bank uttaler seg, mener Doppelhofer.

– Det er i hvert fall sånn at det Norges Bank gjør i pengepolitikken og andre områder har mye mindre å si for Oslo Børs enn det Fed gjør betyr for børsene i USA og i resten av verden, konstaterer Nicolaisen.

Vil ha mer åpenhet

Også årets NBW-gruppe etterlyser mer informasjon fra Norges Bank. Halvparten av rentemøtene avholdes nå uten pressekonferanse, og NBW mener kommunikasjonen ville tjent med pressekonferanse også ved disse «mellommøtene» og ved mer detaljerte referater fra rentemøtene.

Den skarpeste kritikken i år er at Norges Bank forklarer for dårlig hva som ligger i «skjønnet» ved rentefastsettelsene.

– Jeg forstår ønsket om mer forklaring av hva som ligger bak skjønnet, svarer Nicolaisen.

– Men det er vanskelig å kvantifisere årsakssammenhengene bak usikkerheten, og de er umulig å predikere, mener han.

– Norges Bank kunne i hvert fall slått fast om usikkerheten var symmetrisk, eller om det var mest sannsynlig med en nedjustering, mener Knudsen.

Forvirret i august

De to første rentehevingene i fjor var godt kommunisert, mener NBW-økonomene. Før hevingen i september, hadde imidlertid Norges Bank sendt en kort pressemelding etter mellommøtet i august. Denne bidro til stor usikkerhet om renten ville bli hevet eller ikke ved septembermøtet. Årsaken var formuleringen om at «risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover».

– I etterpåklokskapens lys er det mulig vi kunne formulert oss annerledes, medgir Nicolaisen, som samtidig understreker at det var reell usikkerhet, særlig om utfallet av handelskrigen og Brexit.

– Da var det ikke opplagt riktig å sette opp renten i september. Vi trengte tid, sier han.

– Så vi ville at markedsaktørene skulle være usikre! Vi kan ikke love klarhet, når ting ikke er klare.