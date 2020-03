Ringholm: Fed-kutt ensbetydende med resesjon

– Fed må være bekymret, sier analysesjef for kreditt i SpareBank 1 Markets, Pål Ringholm, etter at Federal Reserve senket renten med et halv prosentpoeng til intervallet 1–1,25 prosent tirsdag ettermiddag.

Rentekuttet er like stort som to ordinære kutt à et kvart prosentpoeng og kommer to uker før den amerikanske sentralbanken skulle ha et ordinært rentemøte.

Coronaviruset rammer ikke bare leverandørkjeder, påpeker Ringholm.

– Det rammer også servicenæringer for fullt – reiser og restuaranter, sier han,

– Har Fed alltid fulgt opp med ytterligere rentekutt når de senker utenom ordinære rentemøter?



– Det vet jeg ikke. Men det vi vet, er at tre rentekutt i fjor og kall det to rentekutt i år er ensbetydende med resesjon, sier Ringholm.

KUTTER: Jerome Powell og Federal Reserve. Foto: NTB Scanpix

Målt i prosentpoeng har Fed kuttet renten like mye eller mer tidligere fra høyere nivåer midt i en syklus uten at resesjonen har kommet, presiserer Ringholm. Relativt sett, målt som andel av rentenivået før kuttene startet, har likevel kutt som Fed har gjort nå normalt ikke hindret nedgangstider.

En allerede positiv hovedindeks ved Oslo Børs spratt opp til pluss 4,1 prosent etter rentekuttet, men ga bort noe av oppgangen mot børsslutt slik at den endte på 3 prosent i pluss.

– Gitt resesjon, vil ikke Fed-kutt hjelpe?



– Ja, det kan man tro. Men det vi ikke har svaret på er om rentekutt hjelper mot virus, eller om rentekutt hjelper mot tilbudssideeffekter, sier Ringholm.

– Fin balanse

– Dette er et proaktivt kutt for å roe markedene, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank om Fed-kuttet.

– Kan det bidra til følelsen av panikk?

– Det er en fin balanse. Det er i hvert fall ingen ting i amerikansk økonomi som tilsier at det er behov for mer stimulans nå, mener han.

– INGENTING I AMERIKANSK ØKONOMI TILSIER STIMULANS NÅ: Frank Jullum. Foto: Iván Kverme

– Men nedsiderisikoen var så stor at de ønsket å gjøre et stort kutt som en forsikring.

Jullum mener Fed skiller seg klart fra de andre sentralbankene ved å reagere mye sterkere på utslag i finansmarkedene.

– Men om en slik proaktivitet er bra eller dårlig på lang sikt, vet vi ikke, sier Jullum.

– Vi så det også i fjor, da Fed kuttet tre ganger i en solid økonomi, men hvor aksjemarkedene hadde begynt å falle.

Børsene snudde rett opp på rentekuttet, mens dollaren svekket seg. Samtidig steg lange renter.

– Hva forventer markedet videre?

– Det er ikke priset inn mye mer i mars, men det er vanskelig å si rett etter det overraskende kuttet, mener Jullum.

– Det ser ut som det er priset inn litt til i april, men det er for tidlig å tolke helt sikkert.