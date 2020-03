Verdens viktigste rente faller til historisk nivå

Tiåringen, som er renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid stuper tirsdag etter at den amerikanske sentralbanken valgte å kutte renten med 0,5 prosent til et intervall på 1,00-1,25 prosentpoeng. Kuttet begrunnes med at covid-19-viruset har ført til et ustabilt finansmarked.

Det som ofte også blir omtalt som verdens viktigste rente faller 23,2 basispunktet til 0,935 prosent. Dette er første gangen i historien at renten faller under én prosent.

«Federal Reserve kutter, men må kutte ytterligere og viktigst, komme på linje med andre land/konkurrenter. Vi spiller ikke på et jevnt felt. Ikke rettferdig mot USA. Det er på tide at Federal Reserve FØRER AN. Mer lettelse og kutting!», skrev USAs president Donald Trump på Twitter etter rentekuttet.

3-måneders stuper 27,3 basispunkter til 0,925 prosent.

Renten på 2-åringen faller 24,9 basispunkter til 0,662 prosent.

30-års renten har en nedgang på 15,4 basispunkter til 1,569 prosent.