«Kuttet er det største siden finanskrisen, og at det kom kun to uker før det ordinære rentemøtet, hvilket indikerer at sentralbanken åpenbart er svært bekymret for utviklingen», skriver Knut A. Magnussen, seniorøkonom, i DNB Markets morgenrapport.

Klokken 16 i går kuttet den amerikanske sentralbanken Fed renten med 0,5 prosentpoeng til 1,00 til 1,25 prosent. Det var et krisegrep på grunn av coronavirusets påvirkning på den økonomiske veksten.

– Mot sin hensikt

«Rentekuttet virket litt mot sin hensikt da investorene ikke ble beroliget, men fryktet at Fed vet noe de ikke enda vet og at økonomien i USA kan bli rammet hardere enn de hadde sett for seg», skriver analytiker Dane Cekov i Nordea Markets.

Det var første gang Fed kuttet renten mellom rentemøter siden finanskrisen i 2008. Wall Street reagerte først med å snu fra rødt til grønt, men falt stort utover dagen og det endte med bred, stor nedgang.

«Den initialegleden over dette i aksjemarkedene ble imidlertid raskt byttet ut med uro rundt utsiktene ettersom Fed så seg nødt til å handle uvanlig aggressivt», skriver Halfdan Grangård, seniorøkonom i Handelsbanken.

Ned, ned, ned

Dow Jones falt 2,94 prosent til 25.917,40 poeng, og er med det ned 9,2 prosent i år.

S&P 500 endte ned 2,81 prosent til 3.003,40 poeng. Det vil si at indeksen har falt syv prosent hittil i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite stupte 2,99 prosent til 8.684,10 poeng. Indeksen har dermed falt 3,2 prosent siden nyttår.

PS! Nordea fastholder sin mening om at Norges Bank ikke må kutte renten, også etter rentekuttet i USA.