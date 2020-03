Sparingen opp selv før uroen

Norske husholdninger fikk pen inntektsvekst i 2019, særlig i realdisponibel inntekt. Etter en svak vekst på 1,3 prosent i 2018, var veksten i fjor 3,0 prosent.

Pengene blir imidlertid ikke brukt på konsum og moro. I stedet har husholdningene økt sin sparing markant gjennom fjoråret.

Det har slått hardt ut for butikkene. I fjerde kvartal 2019 sank varekonsumet med 0,7 prosent.

Statistisk sentralbyrås (SSB) nasjonalregnskapstall viser at spareraten i 2018 var på 6,0 prosent. Så snudde holdningen.

I andre, tredje og fjerde kvartal 2019 økte sparingen til 6,8 prosent, 7,7 prosent og til slutt 9,0 prosent. Dette ga en sparerate på 7,8 prosent for året under ett.

Krisesparing

Fortsatt mangler litt på spareviljen fra kriseårene etter oljeprisfallet i 2014. Da var spareraten på det meste oppe i over 10 prosent halvveis i 2015.

Også i 2009, da finanskrisen skremte husholdningene, skjøt sparingen i været

Samtidig er spareraten mer enn fordoblet siden tredje kvartal 2018.

Reinvestert aksjeutbytte løfter sparetallene. Selv utenom dette, er spareraten nær historiske høyder nå, med 4,7 prosent i fjerde kvartal 2019.

Konsum på vei ned

«I to år har detaljhandelen vært helt flat. Dette er en strukturell endring», sa rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen til Finansavisen etter de svake BNP-tallene for slutten av 2019.

«Konsumet utgjør 50 prosent av BNP, og det mest faretruende tegnet nå er at konsumet denne gangen ikke ser ut til å klare å forlenge syklusen», utdypet han.

Tidlig fall: Det normale er at konsumet holder farten oppe en stund, når investeringene svikter. Ikke denne gangen, påpeker rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank. Foto: Are Haram

Allerede før coronauroen var norske vekstindikatorer på vei ned og prognosene for boligprisveksten er mer moderate. Det tilsier normalt at sparingen vil fortsette å øke, blant annet ved nedbetaling av gjeld.

Venter økt sparing

De siste par årene er trolig sparingen også økt på grunn av innstramminger i låneadgangen ved boligkjøp og ved at reglene for forbrukslån er strammet til.

SSBs ferskeste prognoser fra desember viser litt stigning i spareraten i år og neste år, men fra et lavere nivå enn spareraten faktisk endte i 2019.

Også Norges Bank har lagt til grunn at spareraten vil øke litt videre den nærmeste tiden.

DNB Markets og Swedbank er blant analysemiljøene som mener at Norges Banks konsumanslag om uendret og svak vekst fra fjoråret nå ser ut til å være for optimistiske, særlig etter nye, svake detaljomsetningstall mot slutten av fjoråret. Det kan tilsi at spareraten øker mer enn Norges Bank venter.