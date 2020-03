Nordea: – Mange selskap vil påvirkes kraftig av viruset

«Mange selskap kommer til å påvirkes kraftig av Covid-19. Karantene og reiserestriksjoner for å hindre spredning av viruset gjør det vanskelig for mennesker å komme seg på jobb å produsere varer, og komme seg ut for å konsumere varer og opplevelser», skriver Nordea i en ny rapport som Johan Trocmé er hovedansvarlig.

Rundt 95.000 personer er smittet av coronaviruset på verdensbasis. Over 80.000 av dem i Kina, men det er mange smittet også i Sør-Korea (nesten 6.000), Italia (3.089), Iran (2.922), Japan (331), Frankrike (285) og Tyskland (262).

– Effektene vil merkes i Europa nå

Et eksempel på virusets vonde påvirkning på økonomien ser man i Hongkong, hvor PMI-indeksen falt fra 46,8 i januar til 33,1 i februar, det laveste noen gang. Sentralbanken i Kina, USA og Canada har kuttet renten som et tiltak.

«Kina har blitt verst rammet, og effektene kommer til å begynne og merkes i Europa nå. Eksport fra Kina kan minske med 40 prosent, og import til Kina kan minskes med 30 prosent fra mars», skriver Nordea.

Reiser og turisme

Aksjemarkedene falt stort sist uke, men har denne uken vært mer positive. Men i den amerikanske sentralbanken Feds «Beige Book» advares det om at selskaper snart vil merke coronaeffekten, og det vil bli negative effekter på reisevirksomhet og turisme i USA.

«Covid-19 vil dempe økonomisk aktivitet, som reiser, arrangementer og vanlig bevegelse», skriver Nordea.

Økonomene ber selskap legge en plan for hva slags effekt viruset vil få på etterspørselen.

«Selskap bør være proaktive med å sikre finansiering, for å ikke måtte ha behov for kapital i en mulig periode med markedsturbulens», skriver Nordea.