Bråstup for norsk vekst

Den norske «Financial News Index» (FNI) viser det klareste coronautslaget til nå i norske makroindikatorer. Indeksen fra BI-professor Hilde Bjørnland viser at vekstutsiktene har stupt, og det på bare én uke.

Med en drøy uke igjen av februar viste forekomsten av gitte nøkkelord i nyhetsartikler om økonomi at Fastland-Norge lå an til omtrent trendvekst.

En uke senere hadde indikatoren stupt, og var i fritt fall.

1 prosentpoeng svakere

Nyhetsdekningen forrige lørdag, som er ferskeste observasjon fra FNI så langt, hadde indeksen sunket til minus 1,2. Dette er laveste verdi siden juni 2016, og tilsvarer grovt sett at årets BNP-vekst vil ligge 1,2 prosentpoeng under trendvekst.

Vekstforventningene hadde dermed sunket med over 1 prosentpoeng på en uke, og pilene peker fortsatt klart nedover.

Norges Bank-rapport bakpå

Norges Bank-rapporten fra det regionale nettverket, hvor intervjuene ble avsluttet rundt 20. februar, publiseres førstkommende tirsdag. De brå utslagene i renteforventningene og det klare omslaget i FNI tyder på at nettverksrapporten kan være mer eller mindre foreldet før den publiseres.

En drøy uke etter nettverksrapporten kommer Norges Bank med årets første pengepolitiske rapport sammen med rentebeslutningen.

Egen rapport: Tallene Øystein Olsen og Norges Bank får førstkommende tirsdag, kan imidlertid vise seg å være utdaterte allerede. Foto: Are Haram

– Jeg er overbevist om at Norges Bank har fått med seg at verdens sentralbanker kutter rentene, og at markedene priser inn et fullt kutt i mars, sier rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank.

Vekst på 0,7–0,8 prosent?

– Samtidig har Norges Bank hatt liten tid til å se effekter på norsk økonomi. Men FNIs tall viser svakeste vekst siden oljenedturen, og indikerer en BNP-vekst på bare 0,5–1,0 prosent.

SSB anslår trendveksten til i underkant av 2 prosent, og med et fradrag på 1,2 prosentpoeng, slik FNI antyder, havner veksten rundt 0,7–0,8 prosent.

Denne uken publiserte Norsk Industri sin medlemsundersøkelse, som viser at bare 10 prosent av medlemsbedriftene til nå har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer. Mer enn en fjerdedel av bedriftene har imidlertid fått varsel om forsinkelser eller kanselleringer fra sine leverandører. Omtrent like mange vil ha problemer med å oppfylle sine kontrakter på grunn av coronaviruset.

Det mest slående er at over halvparten av bedriftene frykter at de innen kort tid vil merke coronaeffekter.

Ikke sikker på marskutt

– Til nå har vi bare sett de første tegnene til oppbremsing og problemer. Likevel er jeg ikke overbevist om at Norges Bank kutter ved dette møtet, sier Martinsen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen møtte pressen tidligere i uken, og hintet mest om at det vi har sett til nå, kan påvirke renteutsiktene litt frem i tid.

– Men Norges Bank må, i likhet med de andre sentralbankene, unngå den store feilen, som ville være å holde for høy rente når etterspørselen faller og bedriftene sliter, mener Martinsen.

– Det blir i hvert fall mer og mer sannsynlig at Norges Bank kutter renten senest i juni.

Ved starten av uken var det fortsatt åpent om Norges Bank kutter renten nå, ifølge markedsprisingen. På bare et par dager er dette endret til 100 prosents sannsynlighet for et kutt ved marsmøtet.