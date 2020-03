Venter halvert Fed-rente på to uker

Feds store og overraskende rentekutt tirsdag roet ikke rentemarkedene. Tvert imot har forventningene om nye kutt økt markant.

Markedsprisingen tilsier nå 100 prosents sannsynlighet for nye 25 basispunkter ved møtet om halvannen uke, og 71,2 prosents sannsynlighet for et kutt på 50 basispunkter, ifølge Bloombergs modell for omregning av forwardpriser til rentesannsynligheter.

– Tror du at markedsprisingen treffer her?

– Når Fed tidligere har kuttet renten utenom møter, i 2001 og to ganger i 2008, har det også kommet et nytt kutt ved neste ordinære rentemøte, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

Rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank sammenligner situasjonen med høsten 2008:

Gjort det før: Knut A. Magnussen viser til at Fed tidligere har fulgt opp med kutt ved ordinære rentemøter når renten har vært kuttet ekstraordinært utenom møtene. Foto: Are Haram

– I september 2008, før Lehman Brothers gikk over ende, var medianestimatet for amerikansk BNP-vekst i 2009 rundt 1,5 prosent. To uker senere hadde prognosene falt til minus 2,5 prosent.

Minst to før april

Når vi kommer til rentemøtet i slutten av april, er markedsprisingen 100 prosents sannsynlighet for totalt 50 basispunkter og 33,3 prosents sannsynlighet for at Fed kutter totalt 75 basispunkter.

Dette er en kraftig endring selv fra noen timer etter rentekuttet tirsdag til torsdag. Tre–fire timer etter Feds overraskende rentekutt var det fullt ut priset inn et nytt kutt i mars, og i tillegg 25 prosents sannsynlighet for at Fed nok en gang ville trå til med 50 punkter.

Sammenlignet med markedsprisingen for en uke siden, er endringen enda mer slående. Torsdag i forrige uke var et kutt på 25 punkter ikke fullt ut priset inn. Markedene mente det var 15 prosents sannsynlighet for at Fed ville gå ut av mars med den daværende renten på 1,50–1,75 prosent.

Nå er det «sikkerhet» for at renten vil være 0,75–1,00 prosent, og en viss forventning om 0,50–0,75 prosent.

Fed ser klare utslag

Etter tirsdag har tallet på coronasmittede i USA steget, og California har innført unntakstilstand for å dempe spredningen. Enn så lenge mangler harde data som viser hvor hardt amerikansk produksjon er rammet. Feds «Beige Book»-rapport, som tilsvarer Norges Banks regionale nettverk, viser imidlertid negative utslag allerede innen reiseliv og turisme, og bekrefter at verdikjeder i industrien er negativt påvirket.

– Det veldige og overraskende Fed-kuttet viser hvor bekymret Fed er for vekstutsiktene. Trolig hadde Fed innsikt i hva «Beige Book» senere viste da renten ble kuttet, og var bekymret over tilbudssidesjokket og forstyrrelsene i verdikjedene, tror Martinsen.

Sort svane?

Utover hensynet til vekstutsiktene har Fed også oppgaven med å berolige verdens finansmarkeder.

– Da er spørsmålet om dette er den sorte svanen, som sender økonomien i resesjon. Det eneste sikre nå er at sentralbankene vil gjøre alt de kan for å holde hjulene i gang, mener Martinsen.

Må unngå feil: Og den største feilen sentralbankene kan gjøre nå, er å unnlate å kutte, mener Kjetil Martinsen, Swedbank. Foto: Are Haram

– Men Feds overraskende og store kutt er også et illevarslende signal for finansmarkedene, når Fed følte de måtte ta i så mye.

Likevel tror Martinsen at den store feilen sentralbankene kan gjøre nå, er å unnlate å kutte renten.

– Det er det tryggeste når all risiko er på nedsiden, selv om man vet at rentekuttene har liten effekt på tilbudssiden og verdikjedene. Rentekutt understøtter likevel finansmarkedene og bedriftene.