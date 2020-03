Megler: – Den største forskjellen fra finanskrisen, er at dette vil bli mye verre

«Den største forskjellen fra finanskrisen i 2008 og den vi er i ferd med å oppleve nå, er at denne vil bli mye verre og enda færre så den komme», skriver Schiff på Twitter.

Han er kjent for å ofte være pessimistisk. Nå er han adm. direktør og global strateg for Euro Pacific Capital, i tillegg til å være mye på radio. 56-åringen følger den økonomiske utviklingen tett.

– Vil gjøre det verre

I vinter har markedene falt kraftig som følge av coronaviruset som bremser den økonomiske effekten. Viruset oppsto i Kina, men har den siste tiden spredt seg mer og mer i andre land.

«En annen forskjell mellom finanskrisen i 2008 og den vi er i ferd med å oppleve, er at «bailouts» denne gangen ikke vil fungere, og finanspolitisk stimulans faktisk vil gjøre det verre», skriver Schiff.

Den amerikanske sentralbanken Fed kuttet tirsdag renten overraskende med 0,5 prosentpoeng til 1,00 til 1,25 prosent. Det var et krisegrep på grunn av coronavirusets påvirkning på den økonomiske veksten.

Første gang siden 2008

Det var første gang Fed kuttet renten mellom rentemøter siden finanskrisen i 2008. Schiff tror ikke det vil bedre noe som helst.

«Den viktigste grunnen til at den amerikanske økonomien vil bli så mye dårligere under den kommende finanskrisen enn den gjorde i 2008, er at i stedet for å sveve, vil den amerikanske dollaren krasje. Det betyr at renter og forbrukspriser vil stige selv når arbeidsledigheten øker og økonomien faller», skriver Schiff på Twitter hvor han har nesten 190.000 følgere.