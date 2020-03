«Månedens viktigste tall» overgår forventningene

Arbeidsmarkedsrapporten fra USA karakteriseres av mange som «månedens viktigste tall».

For februar kom tallet inn på at 273.000 ble skapt utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i februar. Det er solid opp fra ventede 175.000. Det er den største oppgangen siden mai 2018.

Arbeidsledighetsraten var 3,5 prosent. Det var ventet ledighet på 3,6 prosent. Lønnsveksten på årsbasis var i februar 3,0 prosent, akkurat som ventet.

Den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester viste et underskudd på 45,3 milliarder dollar i januar. Det er bedre enn ventede 46,1 milliarder dollar, ifølge Direkt Makro.

– Bryr seg ikke

Tallene vil si at coronaviruset ikke har påvirket den amerikanske økonomien særlig hardt pr. februar. Men de gode tallene for februar er ikke nok til å dempe coronafrykten. Viruset har i det siste spredd seg i større grad utenfor Kina. Derfor indikerer førhandelen at det går mot en ny dag med bred nedgang på Wall Street.

«Det amerikanske arbeidsmarkedet hadde en god start i 2020. Investorer bryr seg imidlertid ikke. Den nylige spredningen av coronavirus har endret tankegangen fullstendig. Fed har kuttet med 50bp allerede, og vi tror det kommer mer», skriver Danske Bank Markets.

Rentekutt

Den amerikanske sentralbanken Fed kuttet tirsdag renten overraskende med 0,5 prosentpoeng til 1,00 til 1,25 prosent. Det var et krisegrep på grunn av coronavirusets påvirkning på den økonomiske veksten.

Det var første gang Fed kuttet renten mellom rentemøter siden finanskrisen i 2008. Schiff tror ikke det vil bedre noe som helst.