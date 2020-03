Nordea: Viruseffekten blir trolig større enn mange har ventet

«Innkjøpssjefs-indekser fra Kina for både industri- og tjenestesektoren falt kraftig og langt mer enn ventet. At den økonomiske aktiviteten var svært lav illustreres ved at for eksempel bilsalget i februar falt med 80 prosent sammenlignet med februar 2019», skriver Erik Bruce og Kjetil Høyland i Nordea Investments i en rapport.

De trekker frem at andre indikatorer som fraktvolum, flyreiser, eiendomstransaksjoner, luftforurensning og strømforbruk også peker i retning av kraftig fall i aktivitetsnivået.

«For eksempel har etterspørselen etter stål nesten halvert seg, det samme har antall reisende på fly og tog. Aktiviteten ser imidlertid ut til å være på vei opp», skriver de.

Usikkerhet

OECD har senket sitt anslag på global vekst i 2020 med 0,5 prosentpoeng til 2,4 prosent. I et scenario der spredningen blir stor anslår OECD veksten til 1,5 prosent.

Økonomene påpeker at de siste ukenes markedssvingninger er en konsekvens av at aktørene må forholde seg til usikkerhet i mange dimensjoner. Både spredningsforløpet, myndighetenes reaksjonsmønster og effekten av iverksatte tiltak, menneskers frykt og adferd.

«At det er usikkerhet knyttet til viruset, som hvor farlig det er og hvor smittsom det er, gjør ikke situasjonen bedre», skriver Bruce og Høyland, som imidlertid påpeker at selv om det er usikkert hvor hardt og hvor lenge viruset vil ramme økonomiene, vil tilbakeslaget være midlertidig.

«Kineserne ser nå ut til å gradvis komme tilbake i arbeid og hvis produksjonen kommer opp uten at de får et alvorlig fornyet virus-utbrudd, vil dette kunne gi en kraftig rekyl i aktiviteten. Hvis kineserne lykkes i det vil det antagelig gi økt tro på at også andre land raskere kan vende tilbake til normal aktivitet», skriver Nordea-strategene.