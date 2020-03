Frykter utlånsstopp – etterlyser kraftig rentekutt

Norges Bank avholder rentemøte torsdag 19. mars, og ifølge NRK venter både Handelsbanken, SpareBank 1 Markets og Swedbank at styringsrenten økses fra dagens 1,50 prosent til 1,00 prosent som følge av corona- og oljeprissjokkene.

En som vil følge beslutningen med argusøyne er Per Jæger, adm. direktør i Boligprodusentenes Forening. Den NHO-tilknyttede foreningen organiserer nærmere 800 bedrifter som til sammen står for over halvparten av boligbyggingen i Norge.

– Får krisen noe å si for salget av nye boliger?

– Det er klart den får det. At det blir skapt så mye uro blant folk vil ha betydning, sier Jæger.

Stort kutt med en gang

Lobbyorganisasjonen er ikke uvant med å ønske seg lave renter, men nå mener Jæger at det trengs kraftig lut.

– Hvor mange rentekutt ser du for deg?

– Jeg håper de tar et kraftig rentekutt med en gang. Med en så sterk nedgang i oljeprisen, tror jeg vi trenger en kraftig innsats fra Norges Bank, sier han.

For om ikke coronatrøbbelet var nok, raste prisen på nordsjøolje med 25 prosent natt til mandag, noe som bidro til det kraftige børsfallet. I skrivende stund har oljeprisen hentet seg noe inn igjen, og er opp 9 prosent til 37,43 dollar pr. fat.

Spøkelset fra 2008

– Det som er utfordringen nå er at vi har begynt å få en finanskrise. Vi er i en situasjon med både coronavirus og finansproblemer, og at Saudi-Arabia og Russland ikke er enige. Hvilken konsekvens dette får for bankene og økonomien, vet vi ikke, sier Jæger.

– Alle virkemidler som regjeringen og statsapparatet legger inn i dette er positivt. Det mest spennende er hvordan vi får bankene til å ville gi lån, sier han.

– Tror du viruset vil gi langsiktig skade på økonomien, eller er alt mer eller mindre glemt om tre måneder?

– Den som visste det. Jeg håper ihvertfall at tiltakene regjeringen gjør hindrer folk i å bli syke.