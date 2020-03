DNB Markets mener norsk økonomi får lite glede av kronesjokket

Dobbelsmellen fra coronaviruset og oljepriskollapsen har utløst en kraftig kronesvekkelse.

Dette er i utgangspunktet positivt for norske eksportbedrifters konkurranseevne, men DNB Markets mener den positive impulsen kommer med klare reservasjoner.

«Svakere global etterspørsel, kutt i oljeinvesteringer, forventet fallende aktivitet i turismen, samt pressede kapitalmarkeder vil alle begrense den positive effekten fra en svakere krone», skriver valutastrateg Magne Østnor i en kommentar.

Lite, lavthengende frukt

I tråd med denne Norges Bank-bloggen har Østnor delt fastlandseksporten i tre omtrent like store deler; en oljeservice-dominert del, en kapitalintensiv del og en del bestående av turisme og andre varer/tjenester.

«Selv om oljeindustrien globalt har gjort betydelige kostnadsbesparelser de siste årene, og senket breakeven-prisene, vil færre lavthengende frukt gjøre slike kostnadskutt vanskeligere denne gangen. Med muligheten for at vi er på vei inn i tidenes mest overforsynte oljemarked, forventer vi redusert leteaktivitet, med tyngde på aktiviteten i norsk oljeservicesektor», heter det.

Samtidig åpner han for mer proteksjonisme innen utenlandsk oljeindustri, der kontrakter kanselleres med utenlandske motparter til fordel for innenlandsk industri – slik vi var vitne til etter oljeprisfallet i 2014/15.

Overlevelsesmodus

Den kapitalintensive delen av eksportindustrien, som driver nær sine kapasitetsgrenser, vil ifølge Østnor trolig rammes av lavere global etterspørsel.

«Forventningene til global vekst er også betydelig redusert de siste ukene. Bedre, relative priser kunne ha hjulpet bedrifter med å skaffe markedsandeler, vil bygging av ytterligere kapasitet bli begrenset av forskrifter (som sjømat), svakere etterspørselsutsikter eller mulige kapitalbegrensninger», skriver strategen videre.

Turisme og andre varer/tjenester er den delen av fastlandseksporten som er tettest knyttet til global import.

«Men gitt den forventede nedgangen i global vekst, vil denne delen av fastlandseksporten neppe se et betydelig løft i nærmeste fremtid. Videre har vi vanskelig for å se turister plukke opp stafettpinnen, med tanke på de drastiske tiltakene som iverksettes i flere land, samt NHO Reiseliv som sier at medlemmene nå går inn overlevelsesmodus», fortsetter Østnor.