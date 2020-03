Donald Trump rasende på Fed: – Patetisk

– Vår patetiske, saktegående sentralbank (Federal Reserve), ledet av Jay Powell, som hevet rentene for raskt og senket for sent, bør få rentenivået vårt ned på nivået til våre konkurrerende nasjoner. De har nå en stor fordel med enda større valutahjelp, skriver Trump på Twitter og legger til:

– Federal Reserve må være en leder, ikke en treg etterfølger, som den har vært.

Som så mange ganger før tar Trump til Twitter for å få ut tankene sine.

Den amerikanske sentralbanken Fed kuttet sist uke renten med 50 basispunkter til et intervall på 1,00-1,25 prosentpoeng.

Overraskende kutt



Det var første gang sentralbanken senket renten siden i fjor, da den ble kuttet tre ganger. Det var også første gang at banken kuttet renten mellom rentemøter siden finanskrisen i 2008. Årsaken er coronaviruset som preger økonomien.

Wall Street svarte den dagen med å falle tross rentekuttet, fordi investorene var forvirret. Nå venter stadig flere meglerhus at det vil komme et nytt rentekutt fra Fed innen kort tid.

«Vi venter nå at Fed skal kutte renten med minst 100 basispoeng, og vi venter at Fed vil kutte renten hele veien ned til 0,00-0,25 prosent», skriver Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank Markets.

Urolige tider

Trump har i lang tid ment at rentene i USA har vært for høye, og at det gir en ulempe i konkurranse mot andre land.

«Vi tror Fed kutter renten med 50 basispoeng i mars, men vi vil ikke bli overrasket om det skjer allerede før neste planlagte møte (17-18 mars)», skriver Milhøj.

Markedene har svingt kraftig den siste tiden som følge av coronaviruset. Mandag ble den verste dagen på Wall Street siden finanskrisen etter at Saudi-Arabia og Russland har havnet i priskrig om olje. Det førte til det største oljeprisfallet siden Gulfkrigen.