277 bekreftede smittet i Norge – 85 påvist smitte siste døgn

81 av de 277 er blitt smittet i Norge. For 73 av disse er det kjent nærkontakt med et positivt covid-19 tilfelle. 193 har blitt smittet i utlandet, mens for tre er smittested ikke avklart ennå.

- Vi er i en ny fase av epidemien nå. Vi ser at de som er rapportert smittet, fortsatt hovedsakelig er relatert til reiser. Men det er samtidig et økende antall smittede der vi ikke har klart å finne smittekjeden, skriver FHI og fortsetter:

– Dette betyr at vi nå er i begynnelsen av den fasen der vi ser smitte i befolkningen som vi ikke kan følge, og det er nødvendig å innføre nye tiltak. I tillegg til god håndhygiene og gode hostevaner som er viktig i alle epidemiens faser, anbefaler vi nå kontaktreduserende tiltak så som økt bruk av hjemmekontor og fleksitid der dette er mulig, og å avlyse store arrangementer der mange samles tett.

Antall smittede per fylke

Troms og Finnmark: 6

Oslo: 51

Viken: 86

Vestland: 31

Agder: 19

Trøndelag: 22

Rogaland: 33

Innlandet: 16

Møre og Romsdal: 5

Vestfold og Telemark: 5

Nordland: 3

– De tiltakene som nå kommer, er viktige for å redusere smitten fra person til person i samfunnet, og dermed beskytte de sårbare gruppene. Dette vil bidra til at det er kapasitet i helsetjenesten til å ta seg av de som behøver det, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Øker i Danmark og Spania

Antall personer med bekreftet koronasmitte i Danmark ble tirsdag nesten tredoblet til 262. Bare én dag tidligere var tallet 90. Flere ganger i løpet av tirsdagen ble antallet hevet på nettsiden til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Spania stenger nasjonalforsamlingen og stanser alle flygninger fra Italia. Det skjer etter at landet har registrert et kraftig hopp i antallet koronasmittede.

I Spania er det nå registrert 1.600 koronasmittede, opp 400 fra mandag, opplyser helsedepartementet i Madrid. Så langt har 35 mistet livet av sykdommen i landet.