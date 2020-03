Christine Lagarde advarer mot stort økonomisk sjokk

Lagarde advarer mot et stort økonomisk sjokk som vil ligne på finanskrisen dersom ikke ledere gjør grep mot coronaviruset, skriver Bloomberg. Hun avslører at ECB planlegger å ta grep allerede denne uken.

Hun holdt tirsdag et møte med lederne i EU. Der fortalte hun at vi vil se et scenario som vil minne mange av oss om finanskrisen i 2008 uten kordinerte tiltak, ifølge Bloomberg.

Rentemøte torsdag

Lagarde la til at med riktig respons, kan man gjøre krisen midlertidig. Italia har blitt hardest rammet i Europa, og Lagarde frykter flere land vil lide samme skjebne. Flere har advart mot at det vil bli resesjon dersom ikke tiltak gjøres.

Lagarde sier at ECB ser på alle mulige verktøy før rentemøtet torsdag. Særlig fokuserer ECB på alternativ for billig finansiering og forsikring for å unngå kreditt- og likviditetskriser, ifølge Bloomberg.

Økt smitte

De siste dagene har smitten tatt seg solid opp i Frankrike, Tyskland og Spania, samt Norge, Danmark og Sverige blant annet.

Flere nasjoner, som Storbritannia, England og USA, har de siste dagene kuttet renten.

Aksjemarkedet har sving kraftig som følge av coronaviruset den siste tiden. Det er ventet at flere bedrifter og bransjer vil bli rammet hardt ettersom at den økonomiske utviklingen bremses.