Jan Ludvig Andreassen: – Norge trenger «whatever it takes»

– Noen få hundre millioner er helt utilstrekkelig. Vi må bruke «whatever it takes», sier samfunnsøkonom Jan Ludvig Andreassen etter finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solbergs tiltak mot coronakrisen.

– Jeg frykter at vi kommer til å stoppe helt opp.

– Det blir ubehagelig for folk som sitter skjevt eller har kjøpt ny bolig før de solgte den gamle, sier Andreassen.

Etterlyser 40 milliarder

Han setter Norges tiltak hittil opp mot Storbritannias pakke. Øylandets BNP er omtrent åtte ganger så stort som Norges.

– Britene satser 30 milliarder pund. Tilsvarende i Norge er 40 milliarder kroner. Det sier noe om hvor spede tiltak Norge la frem tirsdag, sier Andreassen.

– Vi kommer til å ta i bruk virkemidler etterhvert. Man undervurderer at slike bølger er selvforsterkende. Du må gå imot på riktig nivå. Det å drøye med tiltak, og være i villrede, betyr at det må enda sterkere lut til for å gi folk optimisme.

– Det enkleste grepet for å nå frem til butikker, husholdninger og kredittmarkeder er å kutte rentene. Vi kommer til å kutte 0,5 prosent neste uke, og jeg gjetter på at vi er i null før årsskiftet.

Null rente raskt

– Politikere og Helsemyndigheters opptreden tirsdag var ikke tillitvekkende. Vi må ha noen som står frem på TV og sier vi gjør det som er nødvendig. Vi kan ikke prøve oss frem. Før eller siden må vi ta frem alt vi har. Den typen melding må komme.

– Frykter du utviklingen i boligmarkedet?

– For boligmarkedet frykter jeg at angsten vil bre seg hvis vi ikke får den typen meldinger jeg nevner. Særlig områder der olje er stor næringsvei behøver hjelp. Stavanger behøver rente på null raskt.

– Jeg sa ved inngangen til året at boligmarkedet var for høyt. Siden har vi hatt to sterke måneder. Noen sammenligner med 2016, men da var det annerledes. I dag lønner det seg ikke å leie ut. Det gir fare for prisfall frem til rentekuttene får effekt.

Får Andreassen rett i at rentene går mot null vil det hjelpe. Men...

– Vi står uansett ikke foran noen fest, for boligmarkedet var overvurdert og topptungt.