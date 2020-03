Markedet priser inn enda svakere krone

Den voldsomme svekkelsen av kronekursen, som torsdag passerte 11 mot euro, gjør det ikke lett å gi gode svar når kunder spør om prognoser.

– Vi foretrekker å gi utfallsrom for kronekursen. Mange har erfart at punktestimater treffer dårlig, sier rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets.

Utfallsrommene har ikke bare et klart svakere leie for kronekursen, men de er også utvidet kraftig den siste uken.

– I dag ser vi et intervall mellom 10,60 og 11,75 mot euro om tre måneder, sier han.

– Det er basert på terminkursene.

– Kan få 12 kroner

Her er den implisitte volatiliteten nesten fordoblet på den siste uken, og intervallet er blitt tilsvarende mye bredere.

– Dette er kurser som er handlebare nå, basert på prisingen i markedet. Dette er de beste estimatene man har, mener Knudsen.

– Men man bør ta høyde for at kursen fort kan havne på 12 kroner.

Olje i motvind

I tillegg til den økte usikkerheten og de svakere utsiktene som følger av coronaviruset, har norske kroner fått en ekstra smell med det voldsomme prisfallet på olje.

– Oljeprisutviklingen kan komme til å prege kronekursen lenge.

– Hvis vekstbildet lysner igjen, kan vi få et tydelig comeback for kronen, men hvor sterkt avhenger av utsiktene for oljenæringen.

Knudsen viser til presset ned på energiaksjer.

– Vi har politisk risiko og klima som ekstra faktorer her.

– Gradvis svakere

– Ved et comeback for kronen, ser du for deg til nivåene vi hadde før, eller til et litt svakere nivå for hver gang?

– Vi har siden 2013 sett at hver gang kronen har kommet seg sterkere igjen, så har det vært til et litt svakere nivå enn før. Vi har hatt svekkelse i form av trappetrinn over tid.

For at kronen skal styrke seg forbi 10 mot euro igjen, tror han at Norge må ha andre typer gevinster som kan overta for oljen.

– Og det ser jeg ikke tegn til nå.