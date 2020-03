– Rentekuttet preger børsen positivt i dag. Det er med god grunn, gitt at dette vil forbedre de økonomiske forholdene for bedriftene på lengre sikt, sier Berntsen til Finansavisen.

Norges Bank har nå kuttet renten med 0,50 prosentpoeng til 1,00 prosent. Det var på ekstraordinært møte torsdag at sentralbanken enstemmig besluttet at renten måtte settes ned.

– Spesielt eksportrelaterte virksomheter, som Norge har mange av, vil få bedret sin konkurransekraft når renten settes ned. Det fordi kronen blir over tid blir «svakere» når renten settes ned.

Krisepakke

Senere fredag skal regjeringen presentere en økonomisk tiltakspakke.

– Det vi får av finanspolitiske stimuli vil hjelpe spesielt utsatte sektorer og industrier. Første runde med tiltak kommer senere i dag. Rentekuttet var ventet, fordi Fed og Bank of England nylig har gjort det samme. Vi vet med to streker under svaret at denne stillstanden i økonomien får negative konsekvenser, sier Berntsen og legger til:

– Videre, gitt at en endring i styringsrenten normalt for effekt 6 til 9 måneder frem i tid, er det «no-brainer» for sentralbankene å kutte ummidelbert, i stedet for å vente til neste ordinære rentemøte.

Viser lederskap

Han mener rentekuttet like godt kunne kommet i går eller sist uke.

– Men det virker som de samkjører rentekuttet med dagens tiltakspakke fra regjeringen. Norges Bank viser lederskap.

Han sammenligner med 2008 og finanskrisen.

– Den gang var det koordinert, flere sentralbanker kuttet samtidig. På kort tid har ikke et rentekutt veldig mye å si for økonomien generelt, men den har det på lengre sikt. Norges Bank er heldig som kan kutte renten og oppnå en effekt, sier Berntsen.

Analytikeren mener mennesker har en unik evne til å komme seg gjennom kriser.

– Om Norge skal bruke av oppsparte midler, les oljefondet, er dette tidspunktet. En må hjelpe så godt en kan for å hindre at de viktigste industriene ikke går under.