Utsetter betaling av forskuddsskatt

Regjeringen opplyser at personlige næringsdrivende som skal betale første terming av forskuddskatt 15. mars, nå får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

– Tiltaket gjennomføres for å bedre likviditetssituasjonen for de selvstendig næringsdrivende, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Finansministeren skal holde pressekonferanse klokken 12.30. Der er det ventet at en rekke tiltak vil bli lagt frem for å stå imot de negative konsekvensene av coronaviruset for økonomien.

Tiltaket vil også legge til rette for at selvstendig næringsdrivende med inntektsbortfall kan få nedjustert forskuddsskatten sin fra første termin.