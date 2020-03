Tyskland har i lang tid holdt igjen i finanspolitikken, både for å demme opp for resesjonsfaren som var der før, og så langt under coronakrisen.

Nå kommer ekstrabevilgninger på minst 500 milliarder euro, ifølge NTB.

Dette kommer dagen etter at ESB holdt innskudds- og styringsrenten uendret, og etter at ESB-ledelsen lenge har etterlyst at eurolandene tok i bruk finanspolitikken.

Innen eurosonen er det i praksis bare Tyskland som har noe særlig å gå på i budsjettpolitikken.