Frank Jullum om regjeringens tiltak: – En gedigen skuffelse

«Etter krafttiltakene i går, og Norges Banks kutt i dag, var strakstiltakene fra regjeringen ved første øyekast en gedigen skuffelse. Ser kostnaden beregnes til 6,5 mrd., men uklart hvem som i så fall er vinnerne her. Tror ikke dette reduserer risikoen for varig konkursbølge», skriver Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, på Twitter.

Statsminister Erna Solberg (H) opplyste torsdag om at Norge mer eller mindre blir stengt ned fremover som følge av coronaviruset. Det påvirker åpenbart en rekke bransjer svært negativt økonomisk. Derfor var det stor spenning før de første tiltakene ble lagt frem (se tiltak i bunn).

Oslo Børs, som før fredag hadde falt 30 prosent siden nyttår, steg kraftig fra klokken 10 til Erna Solberg og flere statsråd holdt pressekonferanse 12.30. Da pressekonferansen begynte var Oslo Børs opp 6,8 prosent. Kort tid etter at den var over var hovedindeksen opp 7,3 prosent.

– Jeg ser at Oslo Børs reagerer opp klart opp nå etter krisepakken. Dette vitner om at markedet har tillit til at regjeringen er beredt til å følge tett opp og iverksette tiltak løpende, sier Mads Johannessen, investeringsøkom i Nordnet, til Finansavisen.

– Litt blandet

– Tror du aksjonærer synes det var oppløftende tiltak?

– Jeg tror det er litt blandet. Oslo Børs er veldig hjulpet av en kraftig oppgang i oljeprisen som gjør at store selskaper som Equinor og Aker BP stiger over 10 prosent. Flybransjen derimot, ønsker nok ytterligere tiltak, men jeg tror dette kommer relativt raskt.

Mads Johannessen i Nordnet. Foto: Iván Kverme

– Går det an å si noe om hvordan børsutviklingen vil bli de neste dagene?

– Det er veldig vanskelig å si når man nå går inn i en helg, der mye kan skje. Det som derimot er positivt er at børsen stiger kraftig inn mot helgen. Førhandelen i USA indikerer også kraftig oppgang, som er positivt. At markedet tør å ta på seg risiko før helgen er i alle fall positivt. Men det kommer til å bli volatilt fremover, det er det ingen tvil om, svarer Johannesen.

Uvisst kostnad

Regjeringen varsler at de vil følge utviklingen tett og komme med flere tiltak. Finansdepartementet mener det er umulig å regne på hvor mye dette til koste foreløpig.

– Det er jo helt avhengig av hvor lenge dette vil komme til å pågå og hvor sterke tiltak vi må ha, sier Erna Solberg.

Her er tiltakene:

Fredag la regjeringen fram nye tiltak for å bøte på de økonomiske virkningene av virusepidemien. Til sammen vil tiltakene koste staten 6,5 milliarder kroner.

* Det kommer tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

* Permitteringsreglene endres, slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering, mot 15 tidligere. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten. Til sammen bevilges det 725 millioner kroner ekstra til dagpenger. Dette varer fram til 31. oktober. Dermed fjernes også de tre ventedagene før arbeidstakerne får dagpenger.

* Alle lufthavnavgifter for flyselskapene oppheves fram til 30. juni. Flypassasjeravgiften oppheves med tilbakevirkende kraft fra 1. januar til 31. oktober.

* Endringer i skattereglene: Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

* Endringer i skattereglene: Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

* Selvstendig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 31. mars til 1. mai

* Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av viruset, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene – til sammen 50 millioner kroner.

* Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet – til sammen 250 millioner kroner.

* Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet. Dermed kan pensjonerte helsearbeidere bidra i kampen mot koronautbruddet uten å miste pensjonskroner.

* I tillegg har Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng. Dette er uavhengig av krisepakken fra regjeringen.

* Regjeringen vurderer også midlertidig utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for bedrifter.