Japan og New Zealand kutter renten

Den japanske sentralbanken (BOJ) besluttet på et ekstraordinært møte mandag å tilføre landets økonomi ytterligere stimulanse.

Innskuddsrenten blir imidlertid fastholdt på -0,10 prosent, og målet for den 10-årige statsobligasjonen er fortsatt på «nær 0 prosent», skriver TDN Direkt.



Nyhetene ble kjent like etter at The Federal Reserve i USA besluttet et nytt rentekutt søndag kveld. Den amerikanske styringsrenten ble kuttet til intervallet 0,0-0,25 prosent. Nå følger Asia etter.

Ustabile markeder

BOJ bemerker at de globale finansmarkedene har vært ustabile, med økt usikkerhet om den globale økonomien på grunn av virusutbruddet. Under disse omstendighetene har Japans økonomiske aktivitet vært svak den siste tiden, påpekes det.

BOJ vil blant annet gjennomføre tiltak for å legge til rette for foretaksfinansiering, som blant annet inkluderer introduseringen av et nytt låneprogram.

I tillegg skal blant annet kjøp av ETFer og J-REITSer (børshandlede fond og eiendomsfond) økes til henholdsvis 12.000 milliarder yen og 180 milliarder yen årlig, skriver TDN Direkt.

New Zealand kutter til 0,25 prosent

I likhet med Japan, besluttet også den newzealandske sentralbanken å kutte styringsrenten på mandag.

Sentralbanken skriver i en uttalelse at renten vil være på dette nivået i minst tolv måneder.

Hvis det blir behov for ytterligere pengepolitiske lettelser vil sentralbanken foretrekke et verdipapirkjøpsprogram foran et nytt rentekutt.