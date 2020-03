Gjør store kutt for vekstprognosen i USA

Den amerikanske banken venter at bruttonasjonalproduktet i USA vil ha nullvekst i første kvartal 2020, mot et tidligere estimat på 0,7 prosent. I tillegg estimeres det at bruttonasjonalproduktet vil falle med 5 prosent i andre kvartal fra tidligere nullvekst.

Det fremgår av et analysenotat søndag, ifølge Reuters.

«Vi forventer at den amerikanske økonomiske aktiviteten vil trekke seg kraftig sammen resten av mars og utover i april ettersom virusfrykt fører til at forbrukere og bedrifter fortsetter å kutte på konsumet sitt», står det i Goldmans rapport.

Venter rekyleffekt i tredje kvartal

Med det sagt, forventer den amerikanske banken at økonomien vil ta seg sammen etter april og at det er kraftige vekstutsikter for neste halvår.

Meglerhuset venter nemlig at økonomien vil få seg en kraftig rekyl og at bruttonasjonalproduktet vil vokse 3 prosent i tredje kvartal, mot et tidligere estimat på kun 1 prosent.

Denne veksten avhenger imidlertid av hvordan virusspredningen utvikler seg, og hvorvidt det vil utvikles gode behandlinger mot denne.

«Det er derfor mye større usikkerhet knyttet til disse estimatene enn ellers», skriver banken i sitt analysenotat.

Totalt sett er vekstestimatene for USAs bruttonasjonalprodukt kuttet til 0,4 prosent fra tidligere 1,2 prosent, står det i rapporten.