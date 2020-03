Nye bunnrekorder for kronen

Den norske kronen noterer seg for stadig nye bunnrekorder.

EURNOK har i dag vært oppe i 11,4697 på det høyeste. Men svingningene er store. Like over klokken 09:00, omtrent samtidig med meldingen om enighet på Stortinget om regjeringens siste krisepakke, hentet kronen seg markant inn igjen.

EURNOK deiset under 11,32, før svekkelsen startet på ny, til drøye 11,39 i skrivende stund. Det tilsvarer en svekkelse på 2,7 prosent hittil i dagens handel.

Til tross for den siste krisepakken, er det ingen tvil om at europeiske, nasjonale myndigheters kraftige tiltak for å stagge coronavirusets spredning vil få enorme, økonomiske konsekvenser.

Verdens helseorganisasjon erklærte i helgen Europa som episenter for coronapandemien, og drastiske tiltak fra store nasjoner som Spania og Tyskland forteller at viruset er ute av kontroll. Sistnevnte stengte for eksempel sine grenser i går.

Kronen har for øvrig satt ny bunnrekord også mot dollar, med 10,2972 i morgentimene i dag. USDNOK står i skrivende stund i 10,1458, tilsvarende en svekkelse på 1,6 prosent så langt i dagens handel.