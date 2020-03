Storbritannia med krisepakke på 330 milliarder pund

Storbritannia har nå en krisepakke på 330 milliarder pund klar for å stimulere økonomien i denne krisetiden gjennom statsstøttede og -garanterte lån til støtte for virksomhetene. Det la finansminister Rishi Sunak frem i ettermiddag. Sist uke kuttet Bank of England renten med 50 basispunkter til 0,25 prosent.

En rekke land og regjeringer har den siste tiden lagt frem krisepakker og nedjustert renten for å prøve og komme seg gjennom coronakrisen økonomisk.

Storbritannia ventet lenge med tiltak mot viruset, men har de siste dagene begynt å innføre det.

Det ble i dag også klart at Dronning Elizabeth avlyser planlagte hageselskap, forlater London og søker tilflukt fra koronavirus på Windsor Castle. Med sine 93 år tilhører dronning Elizabeth risikogruppen og kan bli alvorlig syk dersom hun smittes av coronaviruset.