Makroanalytiker: – At tallene eksploderer er på mange måter forventet

NAV har de siste seks dagene mottatt 113.500 søknader om dagpenger. Over 100.000 av disse skyldes permitteringer som følge av at coronaviruset bremser opp økonomien. Det gjør at flere bransjer sliter og må permittere ansatte.

NAV opplyste i går at det var 149.000 personer registrert som arbeidsledige 17. mars, som tilsvarer 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

Berg synes dette er naturlig utfra Norges Bank og regjeringens politikk.

– Finanspolitikken som føres nå er jo designet til å virke gjennom at folk skal permitteres og registreres som ledige. Det er en viktig og rask måte bedrifter nå kan avlastes på, hvor staten tar regningen, sier Berg til Finansavisen og legger til:

– At tallene eksploderer på denne måten er på mange måter forventet, og sier ikke så mye om de underliggende utsiktene til at bedriftene skal overleve på lang sikt, som økninger i permitteringer gjør i normale tider uten politikkendringen.

Ledigheten øker i hele landet, men den siste uken var det størst økning i Trøndelag (153 %), Vestland og Oslo (begge 152 %). Økningen har vært minst i Vestfold og Telemark, med 96 prosent flere helt ledige enn for én uke siden.

— Ja, det er en drastisk økning i ledigheten, og Norges Bank er forventet å komme mer på banen for å hjelpe til, men ikke bli overrasket over at permitteringer øker i høy takt. Det er, i tillegg til at mange bedrifter sliter, et uttrykk for at aktører er raskt ute og benytter seg av krisehjelpen, sier Berg.

I reiseliv og transport har ledigheten økt med 299 prosent. I serviceyrker og butikk- og salgsarbeid var økningen henholdsvis 223 og 171 prosent.

Store selskap som SAS, Norwegian, SATS, KID og Nordic Choice har blant annet de siste dagene varslet om permitteringer.