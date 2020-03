IFO-indeksen, som måler tilliten i næringslivet i Tyskland, falt til 87,7 i mars, melder TDN Direkt. Ikke siden 2009 har indeksen vært så lav.

Februar-tallene er revidert til 96,0, ned fra 96,1.

IFO-indeksen består av to deler, der første del måler virksomhetenes vurdering av den nåværende situasjon og der del to tar for seg forventninger til fremtiden.

Indeksen for nåværende situasjon falt fra reviderte 99,0 til 93,8, mens forventningsindeksen endte på 82,0, mot reviderte 93,2.