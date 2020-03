Analytiker antyder triggerpunkt for Norges Banks kronekjøp

Coronakrisen og oljepriskrigen har bidratt til ekstreme bevegelser for den norske kronen de siste dagene.

Det toppet seg tidligere torsdag, da dollarkursen passerte 12,11 kroner og eurokursen 13,14 kroner.

Men etter varselet fra Norges Bank om en mulig intervensjon, har utviklingen snudd.

USDNOK står i skrivende stund i 11,25 og EURNOK i 12,03, tilsvarende en styrkelse på hhv. 2,2 og 0,2 prosent i dagens handel.

– Dersom kronen svekker seg ytterligere, vil det komme en intervensjon, men hvor den terskelen er det vet man ikke, sier valutaanalytiker Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets til TDN Direkt.

– Nærmere 13 enn 14

Analytikeren tror ifølge nyhetsbyrået at et triggerpunkt for Norges Bank kan være noen prosenter unna toppnivået, men nærmere 13 enn 14 for EURNOK.

Forrige gang Norges Bank intervenerte for å styrke kronen var under det gamle fastkursregimet på slutten av 1990-tallet.

I løpet av 1998 satte sentralbanken opp signalrentene syv ganger, og rentekorridoren ble løftet fra 3,50-5,50 prosent til 8-10 prosent. I tillegg ble valuta solgt for 35,9 milliarder kroner brutto, opplyser Norges Bank. Likevel svekket kronen seg med 10 prosent.