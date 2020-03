ESB åpner for å stimulere enda mer

Den europeiske sentralbanken (ESB) tar alle midler i bruk for å bekjempe coronakrisen.

Onsdag offentliggjorde ESB et stimuliprogram på hele 750 milliarder euro frem til utgangen av året, i tillegg til de 120 milliarder euro som ble annonsert 12. mars.

Dette tilsvarer 7,3 prosent av eurosonens BNP.

«Vi står helt og fullt forberedte på å øke størrelsen og å justere sammensetningen av vårt verdipapirkjøpsprogram, med så mye og over så lang tid som nødvendig. Vi vil utforske alle muligheter for å støtte økonomien gjennom dette sjokket», skriver ESB-sjef Christine Lagarde i i et blogginnlegg på sentralbankens hjemmesider torsdag kveld.

ESB har også besluttet å kjøpe selskapsobligasjoner med tilstrekkelig kredittkvalitet.

Les mer her.