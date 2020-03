– Arbeidsledigheten kan bli den høyeste siden 1930-tallet

På bare noen få måneder har det beryktede coronaviruset utviklet seg fra å være et lokalt virus i Wuhan-provinsen i Kina, til å bli en global pandemi. Som et resultat har myndigheter stengt landegrenser og byer har blitt isolert i kampen om å bekjempe spredningen av viruset.

Det har vært en pågående diskusjon hvor mye de strenge tiltakene koster fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Nå begynner tallene å bli klarere.

280 milliarder norske kroner

Også norske myndigheter var kjappe på avtrekkeren etter at det ble kjent at pandemien spredte seg innenfor Norges landegrenser. Torsdag 12.mars mars bestemte regjeringen å innføre de strengeste tiltakene Norge har hatt i fredstid for å stanse ytterligere spredning av viruset.

Dette innebar blant annet stenging av barnehager, skoler og treningssentre samt avlysning av samtlige kulturarrangement. Lørdag kveld ble det også kjent at skjenkebevilgningen i Oslo er opphørt.

En uke etter at tiltakene er gjort varsler Finansdepartementet at coronatiltakene vil koste landet minst 280 milliarder kroner. I tillegg kan arbeidsledigheten bli den høyeste siden depresjonen på 1930-tallet.

Spår resesjon i USA og Europa

På verdensbasis er estimatene vel så pessimistiske, om ikke mer. Sjeføkonomon Ethan Harris i Bank of America ser nullvekst i verdens bruttonasjonalprodukt for året.

I tillegg spås det om en resesjon i USA og Europa, der det i USA ventes negativ vekst i årets to første kvartaler, før det kommer en rekyleffekt i andre halvdel av året som jevner ut nedgangen til nullvekst, skriver Financial Times.

På tross av rekyleffekten vil nedturen kunne koste USA én million arbeidsplasser, hevdes det.

13,5 prosent nedgang i kinesisk industri

I Kina spås det også om en kraftig reduksjon i BNP-vekst. I kjølvannet av coronakrisen ventes det at verdens nest største økonomi vil vokse kun 1,6 prosent fra tidligere estimerte 5,6 prosent. Videre har også kinesisk industri hatt en nedgang i produksjon på 13,5 prosent i løpet av januar og februar, skriver Financial Times.